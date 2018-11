POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Mit Flasche geschlagen

Warendorf (ots) - Am Samstag, 24.11.2018, gegen 23.00 Uhr, schlug ein 23-jähriger Oelder am Neubeckumer Bahnhof einen Mann mit einer Flasche gegen den Kopf. Der 30-jährige Ahlener betrat gemeinsam mit Freunden die Unterführung. Dort kam es zum Streit mit dem Oelder und seinem 21-jährigen Begleiter. Als der Ahlener beschwichtigend eingreifen wollte, erhielt er den Schlag und wurde verletzt. Rettungskräfte brachten den 30-Jährigen zur ärztlichen Versorgung der Wunde in ein Krankenhaus. Die hinzugezogene Polizei leitete gegen den Oelder ein Ermittlungsverfahren ein.

