POL-WAF: Beckum. Totalschaden und Führerschein sichergestellt

Warendorf (ots) - Zwei leichtverletzte Personen, ein Totalschaden und ein sichergestellter Führerschein sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag, 25.11.2018, gegen 1.05 Uhr am Kreisverkehr Bruland's Eck in Beckum ereignete.

Ein 19-Jähriger befuhr mit seinem Auto die B 58 aus Roland kommend und wollte den Kreisverkehr in Richtung Ahlen verlassen. Allerdings fuhr er mit dem Pkw auf den etwa vier Meter hohen Erdhügel des Kreisverkehrs und kam nach rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug blieb im angrenzenden Graben stehen. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahranfänger alkohlisiert war. Daraufhin ließen die Beamten dem jungen Mann eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher.

Rettungskräfte brachten den leichtverletzten Ahlener und seinen 21-jährigen Beifahrer aus Gütersloh zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Das total beschädigte Auto wurde abgeschleppt. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf 21.000 Euro geschätzt.

