POL-WAF: Oelde. Im Graben liegen geblieben

Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 24.11.2018, gegen 9.50 Uhr, auf der Wiedenbrücker Straße in Oelde blieb ein Auto im Graben liegen. Ein 19-Jähriger befuhr mit seinem Fahrzeug die Kreisstraße in Richtung Oelde. Nach einer leichten Rechtskurve kam der Fahranfänger mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab. Der Rietberger streifte mit dem Fahrzeug einen Leitpfosten und drei Bäume. Dann blieb das Auto im angrenzenden Graben liegen. Der junge Mann verletzte sich bei dem Alleinunfall leicht. Rettungskräfte brachten den 19-Jährigen in ein Krankenhaus. Wegend des Verdachts des Rauschgiftkonsums ließen Polizisten den Rietberger einen Drogenvortest durchführen. Aufgrund des positiven Ergebnisses folgte für den Autofahrer die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung seines Führerscheins. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf 12.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell