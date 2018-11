POL-WAF: Oelde - Kradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Warendorf (ots) - Am 25.11.18, um 18:50 Uhr fuhr ein 16-jähriger Oelder auf der Straße In der Geist in Richtung Innenstadt. In einem Kreisverkehr, in Höhe eines Supermarkt-Parkhauses, stürzte der Oelder mit seinem Leichtkraftrad. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr abgeleitet.

