POL-WAF: Beckum. Trickdiebstahl vor Supermarkt

Warendorf (ots) - Am Freitag, 23.11.2018 trug sich gegen 11.45 Uhr ein weiterer Trickdiebtahl nun in Beckum an der Cheruskerstraße zu. Ein unbekannter Täter sprach einen Beckumer auf dem Parkplatz eines Supermarktes an und bat um einen Geldwechsel. Da der Mann sehr aufdringlich war, öffnete der Senior sein Portmonaie zwecks Nachschau. Daraufhin griff der Tatverdächtige in die Geldbörse und stahl Bargeld. Anschließend flüchtete der Mann mit einem schwarzen Pkw Kombi.

Der Unbekannte ist circa 45 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, hat schwarze glatte Haare und sprach gebrochen Deutsch.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

