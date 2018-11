POL-WAF: Beckum. Verkehrsunfall beim Überholen

Warendorf (ots) - Am Freitag, 23.11.2018, kam es gegen 7.20 Uhr auf der Beckumer Straße zwischen Beckum und Dolberg zu einem Verkehrsunfall beim Überholen. Ein 52-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Landstraße in Richtung Beckum. Hinter dem Hammer befanden sich die Fahrzeuge eines 42-jährigen Ahleners und eines 33-Jährigen aus Hamm. Als der 52-Jährige nach links in einen Wirtschaftsweg abbog, überholte der 33-Jährige das Auto des 42-Jährigen und stieß mit dem Pkw des Hammers zusammen. Beide Fahrzeuge kamen durch die Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn ab. Rettungskräfte brachten die leichtverletzten Männer aus Hamm zur weiteren ärztlichen Behandlung in Krankenhäuser. Die stark beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell