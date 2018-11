POL-WAF: Oelde. Bei Trickdiebstahl Bargeld erbeutet

Warendorf (ots) - Bei einem Trickdiebstahl am Freitag, 23.11.2018, gegen 10.15 Uhr, auf dem Vicarie-Platz in Oelde, erbeutete ein Unbekannter bei einem Trickdiebstahl Bargeld. Der Tatverdächtige sprach einen Oelder vor der Nebenstelle eines Geldinstituts an, nachdem dieser Bargeld abgehoben hatte. Der Flüchtige bat den Senior, ihm ein Geldstück zu wechseln. Dieser Bitte kam der Geschädigte nach und öffnete sein Portemonaie. Der Unbekannte warf daraufhin ein zwei Euro Geldstück in die Geldbörse und nahm sich dann ein ein Euro Geldstück heraus. Hierbei dürfte der Mann unbemerkt mehrere Geldscheine aus dem Portemonaie gestohlen haben.

Der Tatverdächtige wird auf etwa 55 Jahre geschätzt, ist circa 1,70 Meter groß, leicht beleibt und hat einen Ansatz für eine Glatze. Der Mann sprach gebrochen Deutsch.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Gesuchten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell