POL-WAF: Warendorf. Unfallbeteiligte gesucht

Warendorf (ots) - Gesucht wird die Unfallbeteiligte eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag, 22.11.2018 in Warendorf an der Einmündung Milter Straße/Im Wiesengrund ereignete. Die Fahrerin eines Pkws befuhr die Milter Straße in Richtung Milte. Als sie in die Straße Im Wiesengrund abbog, stieß sie mit einem 16-Jährigen zusammen. Dieser überquerte die Milter Straße in Richtung Ems. Die Unbekannte hielt an und soll dem Jugendlichen Vorwürfe gemacht haben. Dann fuhr die Autofahrerin weiter, ohne sich nach dem Befinden des Leichtverletzten zu erkundigen. Das tat jedoch ein Fahrer oder eine Fahrerin eines kleinen Pkw Citroen mit blau-grüner Aufschrift.

Die Frau wird auf 38 Jahre geschätzt, trug eine Brille und hatte ihre langen dunklen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Auf dem Beifahrersitz saß ein etwa 23 Jahre alter Mann, der seine dunkelblonden Haare als "Undercut" trug.

Die Unfallbeteiligte sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 zu melden.

