POL-WAF: Ennigerloh. Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 21.11.2018, gegen 12.40 Uhr, kam es in Ennigerloh an der Ostenfelder Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 48-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad den Fahrradweg der Ostenfelder Straße in Richtung Schleebergstraße. An dem Fahrradlenker befand sich eine Tasche samt Inhalt, die pendelnd gegen das Vorderrad schlug. Daraufhin verlor der Ennigerloher das Gleichgewicht und stieß mit dem vorausfahrenden Pedelec eines 60-Jährigen zusammen. Beide Männer stürzten und verletzten sich. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 60-jährigen Ennigerloher zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell