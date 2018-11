POL-WAF: Oelde. Tatverdächtiger Ladendieb der Justiz übergeben

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 21.11.2018, kam es gegen 16.10 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt an der Warendorfer Straße in Oelde. Hinzugezogene Polizeibeamte überprüften den tatverdächtigen 25-Jährigen. Hierbei stellten sie fest, dass gegen den Oelder ein Geldforderung der Jusitz von über 1.000 Euro bestand. Da er die geforderte Summe nicht bezahlen konnte, nahmen die Einsatzkräfte den Mann fest. Anschließend brachten sie den 25-Jährigen zur Ableistung seiner Ersatzfreiheitsstraße in eine Justizvollzugsanstalt.

