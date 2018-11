POL-WAF: Wadersloh. Frau bei Verkehrsunfall mit Lkw schwer verletzt

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 21.11.2018 kam es gegen 6.35 Uhr in Wadersloh an der Kreuzung B 58/K 14 zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Frau. Die Lippstädterin befuhr mit ihrem Pkw die Straße Im Kreuzfeld in Richtung Wadersloh. Ein 53-Jähriger befuhr mit einem Lkw die Münsterstraße in Richtung Diestedde. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 48-Jährige in ihrem Pkw eingeklemmt und von Kräften der Feuerwehr geborgen. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte und den leicht verletzten Rietberger zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf 15.500 Euro geschätzt. Die Polizei sperrte den Bereich um die Kreuzung für etwa dreineinhalb Stunden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell