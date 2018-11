POL-WAF: Ahlen - Unfall bei Überholvorgang, 2 Beteiligte verletzt

Warendorf (ots) - Am 20.11.2018, kam es um, 16.35 Uhr in Ahlen auf der Walstedder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem 2 Beteiligte verletzt wurden. Ein 36-jährige Lünener fuhr, bei anhaltenden Schneeregen, die Walstedder Straße in Richtung Herrenstein und beabsichtigte den vorausfahrenden Verkehr, bestehend aus 2 PKW und einem LKW, zu überholen. Er überholte zunächst die zwei in gleiche Richtung fahrenden PKW. Zu diesem Zeitpunkt kam dem Lünener in seinem Mazda ein 70-jähriger Drensteinfurter mit seinem Daimler entgegen. Der 36-jährige setzte sein Überholmanöver fort und die beiden PKW gerieten seitlich aneinander. Dies war genau auf Höhe des Führerhauses der Sattelzugmaschine. Der Mazda des 36-jährigen wurde dadurch am Heck hochgedrückt und prallte gegen das Führerhaus der Sattelzugmaschine. Der 70-jährige aus Drensteinfurt versuchte, aus seiner Sicht, weiter nach rechts auszuweichen. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die beiden Beteiligten verletzten sich leicht. Beide Pkws erlitten einen Totalschaden und es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 31.000,- Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Walstedder Straße komplett gesperrt. Gegen den Fahrzeugführer aus Lünen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

