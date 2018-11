POL-WAF: Warendorf - Pkw gegen Pedelec, eine Person leicht verletzt

Warendorf (ots) - Am 20.11.18, um 16.01 Uhr kam es in Warendorf auf der Dreibrückenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 62-jährige Warendorferin fuhr mit ihrem Pedelec bis 25 km/h auf der Dreibrückenstraße stadtauswärts. Zur selben Zeit bog eine 28-jährige Warendorferin mit ihrem Pkw aus der Gestütsstraße nach rechts auf die Dreibrückenstraße ein und übersah die von links kommende Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radlerin, die keinen Helm trug, mit dem Kopf auf den Asphalt und verletzte sich leicht. Mit dem Rettungswagen wurde sie in ein Warendorfer Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell