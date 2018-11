POL-WAF: Everswinkel. L793, Verkehrsunfall mit Verletzten

Warendorf (ots) - Eine 66-jährige Frau aus Münster befuhr am Montag, 19.11.2018, gegen 18.57 Uhr, mit ihrem PKW die Landstraße 793 aus Everswinkel kommend in Richtung Münster. In Höhe der Kreisgrenze zu Münster fuhr sie auf den vor ihr fahrenden PKW eines 42-Jährigen auf, der von der L793 nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte. Der 42-Jährige verletzte sich leicht, Rettungskräfte kümmerten sich um seine Versorgung. Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzt etwa 15.000 Euro. Die L793 war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde für den übrigen Fahrzeugverkehr voll gesperrt.

