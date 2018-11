POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Brennender Kochtopf löst Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus

Warendorf (ots) - Am 19.11.2018 gegen 19:40 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in der Industriestraße ausrücken. Ein auf dem Herd befindlicher Kochtopf war in Brand geraten. Die 59-jährige Freckenhorsterin versuchte den Topf vom Herd zu entfernen, wobei dieser jedoch zu Boden fiel und leichten Brandschaden verursachte. Maßnahmen der Feuerwehr waren nicht mehr erforderlich.

