Warendorf (ots) - Gemeinsame Presserklärung der Staatsanwaltschaft Münster, Polizei Warendorf und Polizei Münster

Nach der Schlägerei an der Wallpromenade in Warendorf am Sonntagmorgen (18.11., 3:45 Uhr) geht es dem verletzen 34-Jährigen deutlich besser.

"Der Warendorfer wollte sich bereits am Sonntagabend selbst aus dem Krankenhaus entlassen", erläuterte der Leiter der Mordkommission Kriminalhauptkommissar Joachim Poll heute. "Die Verletzungen waren nicht so schwerwiegend, wie anfangs vermutet. Er war ansprechbar und konnte zum Tatgeschehen befragt werden."

Die drei Tatverdächtigen wurden gestern Abend bereits aus der Haft entlassen. "Die Staatsanwaltschaft Münster wertet die Auseinandersetzung derzeit als gefährliche Körperverletzung, zu der die Polizei weiterermittelt", erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Konfrontation dauern an. Dabei wird auch der Frage nachgegangen, wie sich einer der drei Festgenommenen einen dreifachen Kieferbruch zugezogen hat.

Für Medienauskünfte steht Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Telefonnummer 0251 4942415 zur Verfügung.

