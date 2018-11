POL-WAF: Wadersloh-Diestedde. Brennende Mülltonnen durch Feuerwehr gelöscht

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 18.11.2018, um 02.14 Uhr, kam es auf der Nikolausstraße in Diestedde zu einem Mülltonnenbrand. Unbekannte Täter hatten hier offensichtlich drei Mülltonnen in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf eine benachbarte Hecke über und beschädigte in der Nähe geparkten Pkw. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.warendorf.de zu melden.

