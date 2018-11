POL-WAF: Wadersloh. Zeuge meldet Unfallverursacher

Warendorf (ots) - Am Samstag, 17.11.2018, um 03.40 Uhr, ereignete sich auf dem Dammweg in Wadersloh ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Aufgeweckt durch einen Knall sah ein Zeuge beim Blick nach draußen, wie sich eine männliche Person zu Fuß von einem Pkw entfernte. Er begab sich zu den Pkw und stellte frische Unfallschäden fest. Die verständigte Polizei konnte einen 45-jährigen als Unfallverursacher ermitteln. Da dieser unter Alkoholeinwirkung stand, brachten sie ihn zur Polizeiwache Beckum und ordneten eine Blutentnahme an.

