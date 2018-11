POL-WAF: Ahlen. Unter Alkoholeinfluss Pkw gefahren und Unfall verursacht

Warendorf (ots) - Am Samstag, 17.11.2018, um 03.35 Uhr, ereignete sich auf der Weststraße in Ahlen ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher unter Alkoholeinwirkung stand. Der 22-jährige befuhr mit seinem Pkw den Kreisverkehr der Weststraß/Hammer Straße und bog in die Weststraße ab. Hierbei kam es mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Fahrzeug auf zwei weitere Pkw aufgeschoben. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich eine 21-jährige Mitfahrerin der insgesamt fünf Mitfahrer schwer. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte, dass der 22-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Sie brachten ihn zur Polizeiwache Ahlen und ordneten eine Blutentnahme an. Ebenso stellten sie den Führerschein des Mannes sicher. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 12.600 Euro.

