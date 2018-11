POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Firmengebäude.

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am 18.11.18 zwischen 10:00 Uhr und 15:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Firma im Industriegebiet im Kleiwellenfeld. Sie durchwühlten sämtliche Büroräume. Zur Höhe der Beute liegen derzeit noch keine konkreten Angaben vor. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/9650 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

