POL-WAF: Everswinkel. Brand in Imbissstube

Warendorf (ots) - Am 18.11.2018 gegen 13:45 Uhr kam es in einer Imbissstube an der Hovestraße zu einem Brand. Durch einen technischen Defekt geriet das Fett in einer Fritteuse in Brand. Eigene Löschversuche des 49-jährigen Everswinkelers schlugen fehl, so dass er die Feuerwehr informierte. Diese hatte den Brand schnell unter Kontrolle, so dass es weder zu Personen- noch Gebäudeschaden kam.

