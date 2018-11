POL-WAF: Sassenberg. Werkzeuge und Fahrrad aus Garage entwendet.

Warendorf (ots) - In der Zeit vom 17.11.2018, 19:00 Uhr bis 18.11.2018 10:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Garage am Lappenbrink ein. Sie entwendeten ein Herrentrekkingrad der Marke Cube, verschiedene Werkzeuge, unter anderem eine Stichsäge und Bohrmaschine. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/6000 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell