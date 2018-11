POL-WAF: Sassenberg. Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus - eine Leichtverletzte

Warendorf (ots) - Die Meldung über einen Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus auf der Drostenstraße führte am Samstag, den 17.11.2018, gegen 22.00 Uhr, zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass es aufgrund eines defekten Computers zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war. Dies hatte die Rauchmelder der Wohnung ausgelöst. Eine 66-jährige Bewohnerin klagte über Atemprobleme. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Die Wohnung konnte nach dem Einsatz wieder betreten werden.

