POL-WAF: Ahlen. Unter Alkoholeinfluss vor einen Baum gefahren -schwer verletzt

Warendorf (ots) - Am 17.11.2018 gegen 05:38 Uhr befuhr eine 18-jährige Ennigerloherin mit ihrem Pkw den Konrad-Adenauer Ring in Richtung Warendorfer Straße. Hinter der Bergstraße geriet sie mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kam vor einem Baum zum Stillstand. Ob ursächlich dafür die Nutzung eines Mobiltelefons war, ermittelt die Polizei nun. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Polizei Alkoholmissbrauch fest und ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die 18-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen verbleiben muss. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Rettungs- Bergemaßnahmen und Unfallaufnahme, ca. eine Stunde, musste ein Teilstück des Konrad-Adenauer-Rings gesperrt werden.

