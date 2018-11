POL-WAF: Everswinkel. Verkehrsunfall mit Personenschaden

Warendorf (ots) - Am 17.11.2018 gegen 07:50 Uhr befuhr eine 29-jährige Everswinkelerin mit ihrem Pkw die K 3 in Richtung Warendorf. Sie geriet nach Durchfahren einer Rechtskurve mit ihrem Pkw auf den Grünstreifen, kam daraufhin ins Schleudern und schließlich im linken Straßengraben zum Stillstand. Leicht verletzt wurde sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell