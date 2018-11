POL-WAF: Beckum. Verkehrsunfall auf der Ahlener Straße - Zwei Personen verletzt

Warendorf (ots) - Am heutigen Freitagnachmittag (16.11.2018, 16.30 Uhr) ereignete sich auf der Ahlener Straße in Beckum ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf eine Fahrzeugführerin schwerverletzt wurde.

Eine 23- jährige Frau aus Beckum beabsichtigte mit ihrem PKW von einem Parkplatz, auf die Ahlener Straße einzufahren. Dabei übersah sie die aus Richtung Konrad-Adenauer Ring kommende, 27-jährige Frau aus Beckum. Diese befuhr mit ihrem PKW die Ahlener Straße in Richtung Ahlen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Beiden Frauen wurden bei dem Unfall leichtverletzt.

Die Ahlener Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für ca. 1 Stunde zwischen Konrad-Adenauer Ring und Schlenkhoffsweg gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt wurden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 18000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell