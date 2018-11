POL-WAF: Oelde. Verkehrsunfall an der Kreuzstraße

Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzstraße wurde am heutigen Nachmittag (16.11.2018, 13.39 Uhr) ein 47-jähriger Radfahrer aus Oelde leicht verletzt. Der Mann befuhr die Stromberger Straße in Fahrtrichtung Oelde. Eine 42-jährige Frau aus Oelde beabsichtigte zur selben Zeit mit ihrem PKW in die Stromberger Straße einzubiegen. Dabei übersah die Frau den Radfahrer, es kam zum Zusammenstoß, in dessen Verlauf der Zweiradfahrer leicht verletzt wurde. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 700 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell