POL-WAF: Nachtrag zur Meldung: Telgte/Telgte-Raestrup. Hubschrauber zur Suche einer möglichen vermissten Person eingesetzt - Suchmaßnahmen eingestellt

Warendorf (ots) - Die polizeilichen Suchmaßnahmen, welche am heutigen Tag mit Unterstützung der Feuerwehr Telgte im Bereich der Ems durchgeführt wurden, sind ergebnislos eingestellt worden. Aktuell liegen der Polizei Warendorf keine Erkenntnisse vor, die auf eine Straftat oder auf eine in hilfloser Lage befindliche Person schließen lassen.

Hinweise zu einer möglichen vermissten Person sowie zu der an der Ems aufgefundenen Kleidung nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per Mail: Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

