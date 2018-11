POL-WAF: Telgte/Telge-Raestrup. Hubschrauber zur Suche einer möglichen vermissten Person eingesetzt

Warendorf (ots) - Am Freitagmorgen (16.11.2018) erhielt die Polizei die Information über an der Ems liegende Bekleidung in Höhe Rasestruper Bahnhof. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich eine Person in der Ems befand, wurden Suchmaßnahmen mit einem Polizeihubschrauber und Kräften der Feuerwehr Telgte eingeleitet. Aus der Luft haben die Polizisten nichts entdeckt. Die Feuerwehr befindet sich noch mit Booten auf dem Fluß, um schwer einsehbare Bereiche des Ufers abzusuchen.

Bislang liegen der Polizei keine Vermisstenmeldungen vor.

An der Ems wurden schwarze Damenstiefel der Größe 41, ein gelber Schneeanzug in Größe 170 und die graue Jacke in Größe L sowie ein Badehandtuch gefunden.

Hinweise zu einer möglichen vermissten Person sowie zu der Kleidung nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

