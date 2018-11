POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Warendorf (ots) - Am Freitag, 16.11.2018, kam es gegen 9.55 Uhr zu einem Auffahrunfall an der Sendenhorster Straße in Albersloh, bei dem sich ein 19-jähriger Fahrzeugführer leicht verletzte.

Eine 56-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die L 586 in Richtung Bergstraße. In Höhe einer Bushaltestelle bremste die Frau aus Rheda-Wiedenbrück ihr Auto wegen eines haltenden Busses ab. Das bemerkte ein nachfolgender Fahrzeugführer aus Sendenhorst nicht rechtzeitig und fuhr auf das Fahrzeug der 56-Jährigen auf. Rettungskräfte brachten den 19-Jährigen zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Der bei dem Auffahrunfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 3.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell