POL-WAF: Oelde-Stromberg. Ohne Führerschein unterwegs

Warendorf (ots) - Am Freitag, 16.11.2018, kontrollierte die Polizei gegen 8.05 Uhr einen Transporterfahrer an der Straße Zur Marburg in Stromberg. Der Mann war den Einsatzkräften wegen seiner Fahrweise aufgefallen. Bei der weiteren Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 26-Jährige keinen Führerschein besitzt. Foglich leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren gegen den Rheda-Wiedenbrücker wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein und untersagten ihm die Weiterfahrt.

