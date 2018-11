POL-WAF: Warendorf. Zusammenstoß zweier Radfahrer

Warendorf (ots) - Eine 60-jährige Radfahrerin aus Warendorf fuhr am Donnerstag, 15.11.2018, gegen 15.05 Uhr, mit ihrem Fahrrad auf dem Gerbauletweg in Warendorf aus Richtung der Miele-Werke kommend in Richtung der Beckumer Straße. Als sie an einem geparkten LKW vorbeifuhr, wurde sie von einem in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer überholt. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß, wodurch beide zu Boden stürzten. Die Warendorferin verletzte sich leicht. Sie sprach den Unfallbeteiligten an, dieser zeigte sich nicht gesprächsbereit und machte keine Angaben zu seiner Person. Daraufhin kümmerte sich die 60-Jährige selbständig um die Behandlung ihrer Verletzungen und informierte die Polizei. Der Radfahrer konnte allerdings an der Unfallstelle nicht mehr angetroffen werden.

Er ist 45 bis 50 Jahre alt, etwa 175 cm groß, von normaler Statur, hat dunkle Haare und einen grau-schwarzen Bart. Der Mann trug eine Mütze und sprach deutsch mit vermutlich russischem Akzent. Er fuhr ein schwarzes Herrenrad mit breiten Reifen.

Der Radfahrer sowie weitere Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Warendorf unter der Telefonnummer 02581-941000 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

