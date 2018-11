POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. 84-jähriger Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, 15.11.2018, um 07.45 Uhr, auf der B 54 in Rinkerode ereignete, verletzte sich ein 84-jähriger Autofahrer leicht. Er befuhr mit seinem Pkw die B 54 aus Richtung Münster-Hiltrup kommend in Fahrtrichtung Ahlen. In Höhe der Dorfstraße überfuhr er aus bislang ungeklärter Ursache eine Verkehrsinsel und kam mit dem Pkw nach links von der Fahrbahn ab. Am linken Fahrbahnrand stieß er gegen einen geparkten Pkw, der wiederrum gegen einen weiteren Pkw geschoben wurde. Bei dem Unfall verletzte sich der Senior leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst entfernte den Pkw des Seniors von der Unfallstelle. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 38.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell