POL-WAF: Oelde. Randalierer sorgte für Polizeieinsatz

Warendorf (ots) - Am Donnerstagmorgen (15.11.18, 7.00 Uhr)randalierte ein 25-Jähriger in einer Wohnung an der Joan-Hermann-Schwarze-Straße in Oelde. Der Langenberger hörte laute Musik und warf Möbel aus dem dritten Obergeschoss des Hauses auf die Straße. Die Polizei sperrte den Gefahrenbereich ab und zog neben eigenen Kräfte auch weitere der Spezialeinheiten hinzu. Diese konnten den 25-Jährigen gegen 10.20 Uhr in Gewahrsam nehmen. Anschließend wurde der Mann in ein Fachklinik gebracht.

