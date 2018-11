POL-WAF: Warendorf. Bekleidung von Ausstelungsständer gestohlen

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 14.11.2018, um 15.30 Uhr, stahlen unbekannte Täter Bekleidung von einem Ausstellungsständer auf dem Krickmarkt in Warendorf. Die drei Täter hielten sich an einem vor dem Geschäft aufgestellten Ständer mit Pullovern und Jacken auf. Sie nahmen dann mehrere Pullover und eine Jacke von dem Ständer und flüchteten mit ihrer Beute zu Fuß in Richtung Marienkirche. Einer der Diebe war etwa 180 Zentimeter groß und trug eine dunkle Jeans und ein schwarzes Basecap. Er führte einen Rucksack mit. Der zweite, etwa gleichgroße Täter, war dunkel gekleidet und trug schwarze Sneaker. Der dritte Dieb war kleiner. Alle drei trugen Bärte. Personen, die Angaben zu den gesuchten Dieben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

