POL-WAF: Warendorf. Zeugen gesucht

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 13.11.2018, kam es gegen 17.05 Uhr auf der Königstraße in Warendorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 13-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Königstraße in Richtung Marktplatz. Ein vorbeifahrendes Auto streifte die Schülerin, so dass sie strauchelte und sich leicht verletzte. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeugführer nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell