POL-WAF: Ahlen. Fahrradfahrerin schwer verletzt

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 13.11.2018, ereignete sich gegen 10.35 Uhr ein Verkehrsunfall am Konrad-Adenauer-Ring in Ahlen, bei dem eine Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde. Eine 80-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Bundesstraße in Richtung Beckumer Straße. An der Kreuzung Warendorfer Straße bog die Ahlenerin mit ihrem Auto nach rechts in Richtung Innenstadt ab. Dabei stieß sie mit der 75-jährigen Fahrradfahrerin zusammen. Diese fuhr in gleicher Richtung und überquerte auf der Radfahrerfurt die Warendorfer Straße. Die Ahlenerin stürzte und verletzte sich dabei schwer. Rettungskräfte brachten die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

