POL-WAF: Telgte. Fahrzeuge aufgebrochen

Warendorf (ots) - In der Nacht zu Dienstag, 13.11.2018 brachen unbekannte Personen zwei Fahrzeuge in Telgte auf. Der oder die Täter gingen an der Johann-Sebastian-Bach-Straße einen schwarzen Daimler Benz an. Hier wurden sie scheinbar gestört und stahlen lediglich etwas Bargeld. Im zweiten Fall an der Lilienthalstraße brachen die Unbekannten einen BMW auf und stahlen die Tachoeinheit des Autos. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

