POL-WAF: Beelen. Mehrere Fenster einer Schule beschädigt

Warendorf (ots) - Zwischen Freitag, 09.11.2018, und Montag, 12.11.2018, beschädigten unbekannte Täter mehrere Fenster einer Schule auf dem Osthoff in Beelen. Der oder die Täter warfen oder "schossen" runde unbekannte Gegenstände gegen mehrere Fenster des Schulgebäudes, die hierdurch beschädigte wurden. Danach entfernten sich die Täter unerkannt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

