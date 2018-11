POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Lkw stoßen im Gegenverkehr mit den Außenspiegeln zusammen - Verursacher flüchtig

Warendorf (ots) - Flüchtig ist der Fahrer eines Sattelzuges, der am Montag, 12.11.2018, um 08.42 Uhr, an einem Verkehrsunfall auf der Winkelhorster Straße in Liesborn beteiligt war. Ein 29-Jähriger aus Oelde befuhr mit seiner Sattelzugmaschine die Winkelhorster Straße aus Richtung Liesborn kommend. Etwa zwei Kilometer vor der Soester Straße kam ihm eine Sattelzugmaschine entgegen. Beim Passieren stießen die beiden Außenspiegel gegeneinander. Der Unbekannte Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Fahrer oder der Sattelzugmaschine nimmt die Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell