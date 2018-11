POL-WAF: Beckum. Bei Verkehrsregelung aufgefallen

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 11.11.2018, regelte die Polizei gegen 19.40 Uhr an der Neubeckumer Straße den Verkehr. Hierbei fiel den Einsatzkräften ein Fahrradfahrer auf, der in Schlangenlinien fuhr und stürzte. Daraufhin überprüften die Beamten den Beckumer und ließen ihn einen Atemalkoholtest durchführen. Dieser fiel mit 2,48 Promille deutlich aus. Folglich nahmen die Polizisten den 44-Jährigen zwecks Blutprobenentnahme mit zur Polizeiwache.

