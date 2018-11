POL-WAF: Beckum - Tageswohnungseinbruch in Gaststätte

Warendorf (ots) - Am 09.11.18 kam es in Beckum, Ortsteil Vellern zwischen 11.15 Uhr und 13.00 Uhr zu einem Einbruch. Unbekannte Täter drangen in ein Einfamilienhaus an der Dortstraße ein. Dort wurden verschiedene Schränke und Schubladen durchsucht. Der / die Täter erbeuteten Bargeld im 3-stelligen-Eurobereich.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Beckum unter Telefon 02521-9110 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

