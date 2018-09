POL-WAF: Sendenhorst. Vandalen beschädigen Bushaltestelle

Warendorf (ots) - In der Nacht zu Mittwoch, 12.09.2018, beschädigten unbekannte Vandalen vier Bushaltestellen im Stadtgebiet von Sendenhorst. Der oder die unbekannten Tätern schlugen an vier Haltestellen die Glasscheiben mit einem unbekannten Gegenstand ein. Bei drei der vier Haltestellen sprang die Scheibe komplett heraus. Alle vier Haltestellen befinden sich auf der Durchfahrtsstraße in Sendenhorst von Albersloh nach Beckum. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell