POL-WAF: Oelde. Seniorin Opfer eines Trickdiebstahls

Warendorf (ots) - Eine Seniorin wurde am Dienstag, 11.09.2018, um 16.30 Uhr, auf der Steinstraße in Oelde Opfer eines Trickdiebstahls. Zwei Frauen schellten an der Haustür der Seniorin und erhielten Einlass in das Haus. An der Wohnungstür baten die beiden Unbekannten um eine Wäschespende für wohltätige Zwecke und boten Haushaltsdienste an. Auf die Nachfrage, ob sie eine Telefonnummer hinterlassen könnten, erhielten die beiden Frauen Zutritt zu der Wohnung. Eine der Frauen setzte sich zu der Seniorin an den Küchentisch. Die Andere faltete ein Bettlaken auseinander und zusammen um zu verdeutlichen, was für Spenden sie gerne hätten. Während die eine Frau eine Telefonnummer aufschrieb nutzte die Zweite die Gelegenheit und stahl Schmuck von einer Kommode. Nachdem die Seniorin den Diebstahl bemerkt hatte, verließen die beiden Unbekannten die Wohnung. Eine der Täterin hatte ein ausländisches Aussehen. Sie war etwa 35 Jahre alt und 165 Zentimeter groß. Sie trug eine dunkelhaarige Hochsteckfrisur und war mit einer hellblauen Bluse mit weitem Ausschnitt, einer dunklen Hose und dunklen Schuhen bekleidet. Die Zweite war gleich alt und groß und von gleichem Erscheinungsbild. Sie war dunkel gekleidet und führte eine weiße Plastiktüte mit Bettwäsche mit. Wem sind die beiden Gesuchten aufgefallen? Wer kann Angaben zu den beiden Frauen machen? Hinweise nimmt die Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell