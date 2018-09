POL-WAF: Ahlen. Jugendliche durch Unbekannte belästigt

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 11.09.2018, um 20.00 Uhr, belästigten drei Unbekannte eine Jugendliche im Stadtpark von Ahlen. Die Schülerin ging zu Fuß durch den Stadtpark. In Höhe des Spielplatzes sprachen drei Unbekannte die Jugendliche an und beleidigten sie. Die Männer traten von hinten an sie heran und berührten mit den Händen ihren Oberkörper. Obwohl einer der Unbekannten versuchte sie festzuhalten gelang es der Jugendlichen in Richtung Krankenhaus davon zu laufen. Bei den drei Männern handelte es sich augenscheinlich um deutsche Jugendliche im Alter von 17 bis 20 Jahren. Alle drei waren alkoholisiert. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu den drei Unbekannten machen? Hinweise nimmt die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

