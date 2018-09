POL-WAF: Ahlen. Anhängerdiebstahl

Warendorf (ots) - In der Nacht zu Sonntag, 09.09.2018, stahlen unbekannte Täter auf der Straße Auf dem Westkamp in Ahlen einen Anhänger. Der oder die Täter stahlen den in einer Hauszufahrt stehenden und mit einem Kastenschloss gesicherten Anhänger der Marke Stema. Es handelt sich um einen silbernen Kastenanhänger mit gelber Plane und der Aufschrift "TOOM". An dem Anhänger ist das amtliche Kennzeichen WAF-FJ 368 angebracht. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell