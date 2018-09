POL-WAF: Oelde-Stromberg. Schalterarmaturen aus Rohbau gestohlen

Warendorf (ots) - In der Nacht zu Samstag, 08.09.2018, stahlen unbekannte Täter aus einem Rohbau auf der Straße Up'n Dauden in Stromberg Steckdosen- und Schalterarmaturen. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zu dem Rohbau und stahlen hieraus einen Karton mit Schalter- und Steckdosenarmaturen. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

