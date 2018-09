POL-WAF: Drensteinfurt. Mobiltelefon aus Mitarbeiterbüro gestohlen

Warendorf (ots) - Am Samstag, 08.098.2018, zwischen 08.30 Uhr und 08.45 Uhr, stahl ein Unbekannter ein Mobiltelefon aus einem Firmenbüro auf der Raiffeisenstraße in Drensteinfurt. Der Unbekannte ging über das frei zugängliche Firmengelände in eine offen stehende Werkstatt. Hier stahl er aus einem Büro ein Mobiltelefon der Marke Huawei. Danach entfernte sich der Unbekannte. Zu Tatzeit sahen Mitarbeiter auf dem Firmengelände eine verdächtige Person. Dieser war etwa 45 Jahre alt und 180 Zentimeter groß. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild, kurze schwarze Haare und einen Stoppelbart. Das Gesicht war rundlich. Personen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

