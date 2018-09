POL-WAF: Oelde. Mann schlug mit Glasflasche zu, Opfer schwer verletzt

Warendorf (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Warendorf:

Am 08.09.2018 gegen 22:55 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter eine Gaststätte an der Bahnhofsstraße und schlug einem 21-Jährigen, in Oelde wohnenden, unvermittelt mit einer Glasflasche auf den Kopf und verletzte diesen so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen werden musste. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Der Täter floh anschließend vom Tatort und kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 180 - 190 cm groß, schwarz/graue Haare, ca. 40-50 Jahre alt, trug zur Tatzeit ein blaues T-Shirt und eine Jeans. Die weiteren Ermittlungen dauern zur Zeit an. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Oelde unter Telefon 02522-9150 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

