POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde - Person in Silo gefangen

Warendorf (ots) - Zu einer ungewöhnlichen Rettung musste die FW Ennigerloh ausrücken. Am 09.07.18, gegen 18:50 Uhr ging ein Notruf ein, dass ein 21-jähriger in einem Silo gefangen ist. Der Auszubildende war auf einem Hof an der Straße Becksbrede damit beschäftigt einen Silo von innen zu reinigen. Dabei geriet er mit einem Fuß in die Förderschnecke. Aus dieser Situation konnten ihn die Kräfte der Feuerwehr in einer fast 1-stündigen Rettungsaktion befreien. Der 21-jährige aus Laer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus nach Warendorf gebracht. Ein angeforderter Rettungshubschrauber war für den Transport doch nicht erforderlich.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell